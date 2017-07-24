Новости дня

Реальные доходы жителей Челябинской области в январе-мае 2017 года снизились на 7,8%

УрБК, Челябинск, 24.07.2017. Денежные доходы населения Челябинской области в январе-мае 2017 года составили 372,8 млрд руб., что на 3,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Челябинскстат.



Большая часть денежных доходов была направлена на покупку товаров и оплату услуг — 69,5%. Сбережения за январь-май 2017 года составили 34,2 млрд руб., что на 23,7% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.



Среднедушевой денежный доход жителей Челябинской области в январе-мае 2017 года сложился в сумме 21 тыс. 288 руб. в месяц, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 7,8%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: