Новости дня
Реальные доходы жителей Челябинской области в январе-мае 2017 года снизились на 7,8%
24 июль 2017 (14:20)
УрБК, Челябинск, 24.07.2017. Денежные доходы населения Челябинской области в январе-мае 2017 года составили 372,8 млрд руб., что на 3,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Челябинскстат.
Большая часть денежных доходов была направлена на покупку товаров и оплату услуг — 69,5%. Сбережения за январь-май 2017 года составили 34,2 млрд руб., что на 23,7% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Среднедушевой денежный доход жителей Челябинской области в январе-мае 2017 года сложился в сумме 21 тыс. 288 руб. в месяц, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 7,8%.
Большая часть денежных доходов была направлена на покупку товаров и оплату услуг — 69,5%. Сбережения за январь-май 2017 года составили 34,2 млрд руб., что на 23,7% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Среднедушевой денежный доход жителей Челябинской области в январе-мае 2017 года сложился в сумме 21 тыс. 288 руб. в месяц, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 7,8%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Реальные доходы населения РФ в феврале снизились на 4,1%
- Реальные денежные доходы свердловчан в 2016 году снизились на 6,2%
- В 2015 году доходы жителей Свердловской области сократились на 6,4%
- Реальные доходы жителей Свердловской области в 2015 году сократились на 6,4%
- В 2009 году реальные денежные доходы жителей Свердловской области снизились на 0,1%
Loading...