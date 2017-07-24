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В Карпинске в ходе капремонта частично обрушились перекрытия в многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. Прокуратура Карпинска проводит проверку в связи с частичным обрушением перекрытий в жилом доме по ул. Ленина.



«По предварительной информации, 19 июля 2017 года около 15.00 во время производства капитального ремонта кровли нога работника подрядной организации ООО «Армдомстрой» провалилась, в результате чего произошло частичное обрушение штукатурного слоя потолка. Только благодаря наличию в одной из квартир пластикового потолка ребенок, находящийся в квартире, серьезно не пострадал. На него упал небольшой камень, что не причинило вреда здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что дом 1952 года постройки, двухэтажный, 14-квартирный, обслуживает здание ООО «УК «Дом».



«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований безопасности проживания в многоквартирном доме во время проведения капитального ремонта и соблюдению техники безопасности при проведении ремонтных работ в доме», — отмечают в надзорном ведомстве.

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