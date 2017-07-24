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Средняя цена подержанных автомобилей в Екатеринбурге снизилась на 10%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В I полугодии 2017 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге и Свердловской области составила 499 тыс. руб., снизившись за год на 10%. Об этом сообщает портал «Авто.ру».



«Если говорить про другие регионы, то самая высокая средняя стоимость наблюдается в Москве и Московской области, а самая низкая — в Челябинской области: 819 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно», — говорится в сообщении.



Чаще всего покупатели из Екатеринбурга просматривают объявления о продаже таких марок, как Lada, Toyota и Nissan. Топ в среднем по России немного другой: Lada, Toyota и Volkswagen.



Средний возраст подержанных авто в Екатеринбурге — 10 лет и 1 месяц. Это средний показатель среди регионов России. Самые «старые» машины в Новосибирске — 12 лет 5 месяцев. В Татарстане, например, обратная ситуация — средний возраст там минимальный по России и составляет 7 лет и 7 месяцев. Общероссийский средний возраст — ровно 10 лет.

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