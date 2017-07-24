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В Первоуральске приставы арестовали здание кемпинга из-за долгов по зарплате

24 июль 2017 (13:25)

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В Первоуральске судебные приставы арестовали здание кемпинга из-за задолженности по заработной плате в 60 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управление ФССП по Свердловской области.

Предположительно речь идет о кемпинге «Ямская слобода».

«Судебным приставам Первоуральска поступил исполнительный документ о взыскании задолженности по заработной плате в размере, достигающем 60 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В ходе выезда был составлен акт описи (ареста) принадлежащего имущества — здание кемпинга, располагающееся в 30 км от города Екатеринбурга. Имущество было оставлено на ответственное хранение специализированной организации.

Спустя два дня после исполнительных действий от взыскателя поступило заявление в Службу судебных приставов об отзыве исполнительного документа.

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