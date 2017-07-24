Новости дня

Оборот розничной торговли в Челябинской области в I полугодии сократился на 7,2%

УрБК, Челябинск, 24.07.2017. В январе-июне 2017 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 228 млрд 320 млн руб., что на 7,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Челябинскстат.



По сравнению с январем-июнем 2016 года наблюдалось снижение объемов продаж непродовольственных товаров на 10,5%, пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) — на 3,2%.



Оборот общественного питания Челябинской области в I полугодии составил 10 млрд 022 млн руб. Это на 2,4% (в сопоставимых ценах) выше уровня января-июня 2016 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: