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Оборот розничной торговли в Челябинской области в I полугодии сократился на 7,2%
24 июль 2017 (13:07)
УрБК, Челябинск, 24.07.2017. В январе-июне 2017 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 228 млрд 320 млн руб., что на 7,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Челябинскстат.
По сравнению с январем-июнем 2016 года наблюдалось снижение объемов продаж непродовольственных товаров на 10,5%, пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) — на 3,2%.
Оборот общественного питания Челябинской области в I полугодии составил 10 млрд 022 млн руб. Это на 2,4% (в сопоставимых ценах) выше уровня января-июня 2016 года.
По сравнению с январем-июнем 2016 года наблюдалось снижение объемов продаж непродовольственных товаров на 10,5%, пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) — на 3,2%.
Оборот общественного питания Челябинской области в I полугодии составил 10 млрд 022 млн руб. Это на 2,4% (в сопоставимых ценах) выше уровня января-июня 2016 года.
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