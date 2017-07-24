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Роспотребнадзор оштрафовал свердловские медучреждения на 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В результате контрольных мероприятий в I полугодии 2017 года в Свердловской области специалисты Роспотребнадзора выписали 449 штрафов в отношении лечебно-профилактических организаций (ЛПО) на общую сумму 3 млрд 376,22 млн руб. Такие данные приведены в докладе о правоприменительной практике регионального Управления Роспотребнадзора.



В том числе сумма штрафов в отношении юридических лиц составила 2 млрд 619,1 млн руб., в отношении должностных лиц — 757,1 млн руб.



Также результатами контрольно-надзорной деятельности ведомства стало три решения суда о приостановке деятельности ЛПО, четыре иска в защиту неопределенного круга лиц и два иска с требованием соблюдать нормы санитарного законодательства, 24 предложения в адрес работодателя о применении дисциплинарных взысканий.



Чаще всего речь идет о нарушениях по статьям 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно- эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами» и части 1 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)».



Всего за январь-июнь 2017 года инспекторы Роспотребнадзора провели на Среднем Урале 428 контрольно-надзорных мероприятий в ЛПО, в том числе 282 проверки бюджетных организаций (65,8%), 125 — частных стоматологических клиник (29,3%) и 21 — медицинских центров (4,9%).

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