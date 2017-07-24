Дайджест
Несовершеннолетним россиянам могут разрешить заниматься бизнесом
24 июль 2017 (12:48)
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил законопроект, дающий право заниматься бизнесом с 14 лет с разрешения родителей, усыновителей или попечителя. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время заниматься предпринимательской деятельностью может лишь совершеннолетний дееспособный гражданин при отсутствии запрета со стороны судебных органов. По мнению Свинцова, с 14 лет подросток может нести уголовную ответственность.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в IV квартале 2016 года в России было зарегистрировано суммарно более 5,5 млн предприятий.
В настоящее время заниматься предпринимательской деятельностью может лишь совершеннолетний дееспособный гражданин при отсутствии запрета со стороны судебных органов. По мнению Свинцова, с 14 лет подросток может нести уголовную ответственность.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в IV квартале 2016 года в России было зарегистрировано суммарно более 5,5 млн предприятий.
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