Дайджест
ЕС может ответить на новые антироссийские санкции США
24 июль 2017 (12:47)
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал обсудить возможный ответ Брюсселя в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, если в них не будут учтены интересы Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times, передает портал «Лента.ру».
Юнкер озабочен тем, что новые санкции могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний.
В частности, угроза нависает над фирмами, задействованными в строительстве дополнительных подводных газопроводов между Россией и Германией в рамках проекта «Северный поток-2». Кроме того, под удар могут попасть организации, работающие в железнодорожном, финансовом, судоходном или горнодобывающем секторах.
Юнкер озабочен тем, что новые санкции могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний.
В частности, угроза нависает над фирмами, задействованными в строительстве дополнительных подводных газопроводов между Россией и Германией в рамках проекта «Северный поток-2». Кроме того, под удар могут попасть организации, работающие в железнодорожном, финансовом, судоходном или горнодобывающем секторах.
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