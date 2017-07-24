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ЕС может ответить на новые антироссийские санкции США

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал обсудить возможный ответ Брюсселя в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, если в них не будут учтены интересы Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times, передает портал «Лента.ру».



Юнкер озабочен тем, что новые санкции могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний.



В частности, угроза нависает над фирмами, задействованными в строительстве дополнительных подводных газопроводов между Россией и Германией в рамках проекта «Северный поток-2». Кроме того, под удар могут попасть организации, работающие в железнодорожном, финансовом, судоходном или горнодобывающем секторах.

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