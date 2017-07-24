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Первый советский миллионер умер от пневмонии

Артем Тарасов, первый советский миллионер, предположительно, умер от воспаления легких. Об этом сообщает «Российская газета».



По словам собеседника издания, он в воскресенье принес 67-летнему Тарасову домой лекарство от пневмонии и обнаружил предпринимателя мертвым. Семья умершего ранее заявила, что сообщит о причине смерти и о месте прощания в понедельник, 24 июля.



Один из первопроходцев-кооператоров времен перестройки в СССР конца 1980-х годов, бизнесмен Артем Тарасов в 1989 году стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990-м — народным депутатом РСФСР.

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