Кризис
Задолженность «Уником Партнера» по зарплате составляла более 1 млн рублей
24 июль 2017 (12:36)
Прокуратура Екатеринбурга провела проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам инвестиционной компании (ИК) «Уником Партнер».
«Установлено, что данная компания осуществляет деятельность по предоставлению финансовых услуг. С 2015 года в отношении компании введена процедура конкурсного производства. У организации длительный период времени имелась задолженность по выплате заработной платы в размере 1 млн 091 тыс. руб. перед 9 работниками», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
13 июля 2017 года в надзорном ведомстве провели оперативное совещание по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы, на котором был заслушан конкурсный управляющий ИК «Уником Партнер».
В ходе конкурсного производства реализовано имущество предприятия. В результате принятых мер задолженность перед работниками по заработной плате в полном объеме погашена.
Напомним, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
«Установлено, что данная компания осуществляет деятельность по предоставлению финансовых услуг. С 2015 года в отношении компании введена процедура конкурсного производства. У организации длительный период времени имелась задолженность по выплате заработной платы в размере 1 млн 091 тыс. руб. перед 9 работниками», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
13 июля 2017 года в надзорном ведомстве провели оперативное совещание по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы, на котором был заслушан конкурсный управляющий ИК «Уником Партнер».
В ходе конкурсного производства реализовано имущество предприятия. В результате принятых мер задолженность перед работниками по заработной плате в полном объеме погашена.
Напомним, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
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