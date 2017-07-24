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В аэропорту Кольцово задержано четыре рейса
24 июль 2017 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержано четыре рейса. Об этом говорится на онлайн-табло компании.
В частности, задержан рейс 8Q-896 до Антальи авиакомпании Onur Air, рейс B-767-300 до Ларнаки авиакомпании AZUR air и два рейса до Москвы компаний KLM Royal Dutch Airlines и «Аэрофлота».
Ранее сообщалось, что три рейса — U6−271 Москва, U6-386 П-Камчатский — Владивосток — Иркутск и FV-6401 Санкт-Петербург — были направлены на запасной аэродром в Челябинск. Там они были дозаправлены и спустя непродолжительное время вылетели в Екатеринбург.
В частности, задержан рейс 8Q-896 до Антальи авиакомпании Onur Air, рейс B-767-300 до Ларнаки авиакомпании AZUR air и два рейса до Москвы компаний KLM Royal Dutch Airlines и «Аэрофлота».
Ранее сообщалось, что три рейса — U6−271 Москва, U6-386 П-Камчатский — Владивосток — Иркутск и FV-6401 Санкт-Петербург — были направлены на запасной аэродром в Челябинск. Там они были дозаправлены и спустя непродолжительное время вылетели в Екатеринбург.
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