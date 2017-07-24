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На Среднем Урале 14% новых заемщиков допускали задолженность по старым кредитам
24 июль 2017 (10:53)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В Свердловской области 14% получивших новый кредит заемщиков за последние 3 года задерживали оплаты по предыдущим займам до 30 дней. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
При этом каждый десятый (10%) новый заемщик на Средне Урале допускал просрочку до 90 дней.
У 6% заемщиков осталась непогашенной задолженность по предыдущим кредитам сроком более 30 дней, у 5% — 90 дней.
В целом по России 10% заемщиков, получивших кредит в 2017 году, имели в своей кредитной истории записи о просрочках свыше месяца, из них 6% допускали просрочки 90 и более дней.
При этом каждый десятый (10%) новый заемщик на Средне Урале допускал просрочку до 90 дней.
У 6% заемщиков осталась непогашенной задолженность по предыдущим кредитам сроком более 30 дней, у 5% — 90 дней.
В целом по России 10% заемщиков, получивших кредит в 2017 году, имели в своей кредитной истории записи о просрочках свыше месяца, из них 6% допускали просрочки 90 и более дней.
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