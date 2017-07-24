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Бюджет благотворительного фонда ММК в III квартале составит 160 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2017. Бюджет магнитогорского городского благотворительного общественного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «ММК») в III квартал 2017 года составит 159,9 млн руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



В первую очередь средства пойдут на организацию праздничных мероприятий: Дня металлурга и Дня города. В них примут участие 5 тыс. 660 пенсионеров промышленных предприятий, организаций бюджетной сферы города, Агаповского и Кизильского районов. Праздник состоится во Дворце спорта «Арена Металлург» 13 июля. Все участники получат продуктовые наборы.



В этом году ММК отмечает свой 85-летний юбилей. К этому событию фондом «Металлург» запланирован ряд мероприятий — экскурсии на металлургический комбинат, поездки, праздничные чаепития, мероприятия на базах школ, детских клубов.



«В мероприятиях, посвященных Дню знаний, примут участие более 10 тыс. детей и подростков города Магнитогорска и близлежащих сельских районов. Мероприятия пройдут на базах школ, детских садов, клубов и других учреждений города. В организации и проведении этих мероприятий примут активное участие депутаты Законодательного собрания области и городского собрания депутатов, представляющих ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Будет оказана благотворительная помощь 28 специализированным и интернатным учреждениям города и близлежащих сельских районов. Для приобретения школьных принадлежностей 1,6 тыс. семей, имеющих первоклассников, получат материальную помощь. Для детей из семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве, будет организована загородная поездка, а для первоклассников из категории детей с ограниченными возможностями здоровья — праздничное мероприятие в столовой «Ветеран» с вручением подарков», — говорится в сообщении.



Дети школьного возраста из многодетных семей (на учете в фонде таких семей 886) получат в подарок канцелярские товары.

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