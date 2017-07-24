Анонсы

Коротко о событиях дня

В 12.00 пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная миграционной политике в регионе. В мероприятии примут участие начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, полковник внутренней службы Ольга Петрова и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

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