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Коротко о событиях дня

24 июль 2017 (10:12)

В 12.00 пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная миграционной политике в регионе. В мероприятии примут участие начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, полковник внутренней службы Ольга Петрова и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

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