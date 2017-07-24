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В Свердловскую прокуратуру поступило более 4,8 тыс. жалоб на нарушения прав в сфере ЖКХ
24 июль 2017 (09:49)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В I полугодии 2017 года органы прокуратуры Свердловской области рассмотрели свыше 60 тыс. обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Более 4,8 тыс. обращений поступило на нарушения жилищных прав и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, свыше 2,7 тыс. — на нарушения трудовых прав работников, более 6,6 тыс. обращений граждан — на нарушения, допускаемые сотрудниками следственных органов при учете, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях.
В ходе рассмотрения обращений сотрудниками прокуратуры выявлено более 7 тыс. нарушений закона, в целях устранения которых принесено свыше 200 протестов, внесено свыше 2 тыс. представлений о нарушении федерального законодательства, в суд направлено более 1,5 тыс. исковых заявлений, 140 должностным лицам объявлены предостережения, возбуждено около 800 дел об административных правонарушениях.
В I полугодии 2017 года на личном приеме в органах прокуратуры юридическую консультацию получили свыше 15 тыс. человек.
Более 4,8 тыс. обращений поступило на нарушения жилищных прав и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, свыше 2,7 тыс. — на нарушения трудовых прав работников, более 6,6 тыс. обращений граждан — на нарушения, допускаемые сотрудниками следственных органов при учете, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях.
В ходе рассмотрения обращений сотрудниками прокуратуры выявлено более 7 тыс. нарушений закона, в целях устранения которых принесено свыше 200 протестов, внесено свыше 2 тыс. представлений о нарушении федерального законодательства, в суд направлено более 1,5 тыс. исковых заявлений, 140 должностным лицам объявлены предостережения, возбуждено около 800 дел об административных правонарушениях.
В I полугодии 2017 года на личном приеме в органах прокуратуры юридическую консультацию получили свыше 15 тыс. человек.
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