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«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» уходят в плановый корпоративный отпуск

УрБК, Москва, 24.07.2017. «АвтоВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск. Он продлится с 24 июля по 13 августа 2017 года. Вместе с «АвтовВАЗом» в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск, сообщает РИА «Новости».



Во время отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» продолжится плановая модернизация оборудования и пройдут необходимые ремонтные работы. В компании добавили, что предприятие подготовило достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки.



Вместе с «АвтоВАЗом» в корпоративный отпуск с 24 июля уйдет «GM-АвтоВАЗ». В период плановой остановки конвейера на предприятии пройдет профилактическое обслуживание оборудования. 14 августа завод возобновит работу в обычном режиме.

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