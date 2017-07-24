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Екатеринбург попал в число лидеров по распространению ВИЧ в России

УрБК, Москва, 24.07.2017. Лидерами по распространению ВИЧ в России стали Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое она сделала, выступая перед участникам молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».



«Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург — это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — сказала она.



Глава Роспотребнадзора отметила, что «у нас две эпидемии — наркомании и ВИЧ-инфекции», и они географически совпадают.



Отвечая на вопрос, нужно ли проводить анализ на наличие ВИЧ при поступлении в вуз, А. Попова сказала, что не видит для этого оснований.



«Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье, и каждый имеет право это реализовать», — сказала она.

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