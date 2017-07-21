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В Свердловской области совокупный долг УК и ТСЖ за теплоресурсы превышает 5 млрд рублей

В настоящее время в Свердловской области совокупный долг управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) за теплоресурсы превышает 5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



В частности, задолженность УК «Чкаловская» составляет 211 млн руб., ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» — 129 млн руб., ООО «Управляющая компания «Энергетик» — 95 млн руб., ООО «Энергетик» — 19 млн руб., ООО «Энергетик ИС» — 17 млн руб., ООО «Управляющая компания «ЕКАДОМ» — 27 млн, ТСЖ «Высокий берег» — 18 млн руб.



По данным ресурсоснабжающей организации, на данный момент 15% управляющих компаний и ТСЖ региона подготовили жилищный фонд к грядущему отопительному сезону.



«Порядок организации подключения потребителя к теплу предусматривает несколько обязательных этапов, таких, как выполнение технических мероприятий, сверку по долгам, предоставление заявки на подключение объектов к теплу в отопительном сезоне», — отмечают в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



По оперативным данным, гидропневмопромывку провели 44% исполнителей коммунальных услуг, с опрессовкой справились более 25%, продезинфицировали систему отопления 64 потребителя (0%).

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