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Из офиса банка «АК Барс» в Екатеринбурге похитили около 3,5 млн рублей
21 июль 2017 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. По факту ограбления офиса банка «АК Барс» в Екатеринбурге будет возбуждено уголовное дело. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
«Сотрудники, находившиеся в офисе, не пострадали. Клиенты в дополнительном офисе банка отсутствовали. Сумма похищенных средств составила не более 3,5 млн руб., все наличные денежные средства застрахованы. На клиентах банка данный инцидент никак не отразится» , — говорится в сообщении.
«Сотрудники, находившиеся в офисе, не пострадали. Клиенты в дополнительном офисе банка отсутствовали. Сумма похищенных средств составила не более 3,5 млн руб., все наличные денежные средства застрахованы. На клиентах банка данный инцидент никак не отразится» , — говорится в сообщении.
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