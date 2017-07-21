Дайджест
В России появится государственный шрифт
21 июль 2017 (16:52)
Для сайтов государственных учреждений России будет создан специальный шрифт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи.
Данный шрифт будет использоваться на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах.
Отмечается, что основным претендентом на статус госшрифта является RF Sans от московской компании AIC, который разрабатывался также при помощи компаний «Паратайп» и «Лаборатория Артема Геллера».
Данный шрифт будет использоваться на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах.
Отмечается, что основным претендентом на статус госшрифта является RF Sans от московской компании AIC, который разрабатывался также при помощи компаний «Паратайп» и «Лаборатория Артема Геллера».
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