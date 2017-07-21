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В России появится государственный шрифт

Для сайтов государственных учреждений России будет создан специальный шрифт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи.



Данный шрифт будет использоваться на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах.



Отмечается, что основным претендентом на статус госшрифта является RF Sans от московской компании AIC, который разрабатывался также при помощи компаний «Паратайп» и «Лаборатория Артема Геллера».

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