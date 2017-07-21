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Студент образовательной программы Группы ЧТПЗ принял участие в Global Skills Challenge-2017

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Студент образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» Максим Популов принял участие в международном чемпионате Global Skills Challenge-2017, который состоялся в австралийском городе Ньюкасл. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На международных соревнованиях будущий белый металлург выступил в составе сборной WorldSkills Russia в компетенции «Промышленная механика и монтаж» и вошел в число сильнейших, заняв четвертое место. Всего в чемпионате приняли участие представители 17 стран мира в 21 компетенции.



«Группа ЧТПЗ впервые выступает в компетенции «Промышленная механика и монтаж» на международных соревнованиях WorldSkill. Теоретические знания и практические навыки, полученные Максимом в процессе обучения, помогли ему успешно справиться со сложным заданием. Опыт участия в международном чемпионате WorldSkills обязательно пригодится студенту на мировом турнире в Абу-Даби в октябре 2017 года», — заявил аттестованный эксперт соревнований WorldSkills International от России, старший преподаватель образовательного центра Группы ЧТПЗ Рустам Самигуллин.



На 44-ый международный чемпионат WorldSkills Competition-2017, который состоится с 14 по 19 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби, соберутся молодые профессионалы из 76 стран-участниц движения WorldSkills International. Борьба за призовые места развернется среди представителей национальных сборных команд более чем в 50 компетенциях.



Напомним, впервые в составе национальной сборной России на соревнованиях WorldSkills International студенты образовательного центра «Будущее Белой металлургии» выступили в 2013 году в Лейпциге (Германия), успешно продемонстрировав приобретенные в процессе обучения практические навыки в компетенции «Мехатроника».

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