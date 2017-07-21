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ЦБ: чистый спрос на наличную иностранную валюту в мае сократился на 17%
21 июль 2017 (15:55)
УрБК, Москва, 21.07.2017. В мае 2017 года чистый спрос на наличную иностранную валюту сократился на 17% по сравнению с апрелем текущего года, следует из данных Центробанка.
Отмечается, что причиной этому послужило снижение объемов операций с зарубежной валютой по счетам в уполномоченных банках, которые в сложившихся условиях сократили ее ввоз в страну и одновременно увеличили вывоз.
По сравнению со значением апреля, майский спрос населения на доллары США сократился на 4%, а на европейские денежные знаки — на 19%. Доля долларов США в структуре совокупного спроса возросла до 72% относительно 68% месяцем ранее, доля валюты Евросоюза сократилась с 30% до 27%.
По данным ЦБ, количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты в мае по сравнению с апрелем снизилось на 3% — до 1,8 миллиона сделок. Средний размер такой сделки составил 1,481 тыс. долл. США.
В мае 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту на 3,3 млрд долл. США, что на 4% меньше апрельского значения. Ввоз долларов США сократился на 9%, евро — увеличился на 16%. Объем наличной зарубежной валюты, вывезенной из страны банками, в мае вырос на 27% и составил 1,1 млрд долл. США.
Отмечается, что причиной этому послужило снижение объемов операций с зарубежной валютой по счетам в уполномоченных банках, которые в сложившихся условиях сократили ее ввоз в страну и одновременно увеличили вывоз.
По сравнению со значением апреля, майский спрос населения на доллары США сократился на 4%, а на европейские денежные знаки — на 19%. Доля долларов США в структуре совокупного спроса возросла до 72% относительно 68% месяцем ранее, доля валюты Евросоюза сократилась с 30% до 27%.
По данным ЦБ, количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты в мае по сравнению с апрелем снизилось на 3% — до 1,8 миллиона сделок. Средний размер такой сделки составил 1,481 тыс. долл. США.
В мае 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту на 3,3 млрд долл. США, что на 4% меньше апрельского значения. Ввоз долларов США сократился на 9%, евро — увеличился на 16%. Объем наличной зарубежной валюты, вывезенной из страны банками, в мае вырос на 27% и составил 1,1 млрд долл. США.
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