Кризис

В I полугодии 2017 года чистая прибыль «Магнита» снизилась на 20,3%

В I полугодии 2017 года чистая прибыль ПАО «Магнит» снизилась на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,8 млрд руб., следует из данных отчета ритейлера.



При этом во II квартале 2017 года чистая прибыль «Магнита» во снизилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до13,25 млрд руб.



Чистая выручка компании за первые шесть месяцев 2017 года возросла на 6,42% до 555,02 млрд руб., а во II квартале выросла на 8,2%, до 288 млрд руб.



Стоит отметить, что выручка гипермаркетов сети в I полугодии 2017 сократилась на 9,14% по сравнению с январем-июнем 2016 года и составила 71,7 млрд руб., а вот сегмент «магазины у дома» демонстрирует рост выручки — доход этих точек возрос на 6,96% до 411,8 млрд руб. Более того, оптовые продажи ритейлера увеличились на 179,57% и составили 5,8 млрд руб.



По данным ПАО «Магнит», на 30 июня 2017 года общее число магазинов сети составило 14 844, среди них 11 114 «магазинов у дома», 240 гипермаркетов, 190 магазинов «Магнит Семейный» и 3 300 магазинов дрогери («Магнит-Косметик»).

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