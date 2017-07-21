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В Екатеринбурге на улице Селькоровской загорелся склад

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге на ул. Селькоровской загорелся металлический ангар. Об этом сообщает пресс служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«12 единиц пожарной техники и более 40 человек задействованы в тушении пожара на ул. Селькоровской. Горит металлический ангар. Предварительная площадь пожара — 300 кв. м. Пожарные принимают меры к недопущению распространения огня. Подача воды для тушения пожара осуществляется от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 150 и 300 метров от пожара», — говорится в сообщении.



Информации о пострадавших в результате пожара нет.

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