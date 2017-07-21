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С начала 2017 года перед ФНС России отчитались 324 миллиардера
21 июль 2017 (14:45)
УрБК, Москва, 21.07.2017. С начала 2017 года декларации о доходах свыше 1 млрд руб. в Федеральную налоговую службу подали 324 россиянина. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники в ФНС.
Отмечается, что по состоянию на 15 мая 2017 года 425 человек задекларировали свои доходы за 2016 год в диапазоне от 500 млн до 1 млрд руб., а 324 жителя России — свыше 1 млрд руб.
В ФНС поясняют, что миллиардеров может быть и больше, поскольку согласно пункту 4 статьи 229 НК РФ налогоплательщики вправе не указывать в декларации доходы, которые не подлежат налогообложению и по которым НДФЛ уже был удержан налоговыми агентами.
Отмечается, что по состоянию на 15 мая 2017 года 425 человек задекларировали свои доходы за 2016 год в диапазоне от 500 млн до 1 млрд руб., а 324 жителя России — свыше 1 млрд руб.
В ФНС поясняют, что миллиардеров может быть и больше, поскольку согласно пункту 4 статьи 229 НК РФ налогоплательщики вправе не указывать в декларации доходы, которые не подлежат налогообложению и по которым НДФЛ уже был удержан налоговыми агентами.
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