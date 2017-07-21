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Суд отправил соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий под домашний арест

21 июль 2017 (14:26)

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения соучредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Под домашним арестом ему предстоит оставаться до 5 сентября 2017 года включительно.

Напомним, следственные органы обвинили соучредителя и фактического руководителя НТЗТИ Дениса Кокорина в хищении имущества предприятия на сумму более 32 млн руб. Кроме того, в отношении него завели уголовное дело за частичную невыплату зарплаты работникам предприятия и сокрытие денежных средств, за счет которых необходимо было уплатить налоги и сборы. По данным следствия, сумма сокрытых средств, за счет которых руководство должно было совершить фискальные платежи, составила около 5 млн руб.

Работники НТЗТИ в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат и хамство руководства. Выяснилось, что задолженность по оплате труда перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело еще в сентябре 2016 года, однако выплаты начались только 10 июля 2017 года после того, как история получила федеральную огласку. Из-за проволочек в следствии сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ выехали в Екатеринбург для проведения проверки, на время которой руководитель регионального СУ СКР Валерий Задорин отстранен от должности.

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