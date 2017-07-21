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Концерн Siemens прекратит поставки энергооборудования по российским госзаказам

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Германский концерн Siemens прекратит поставлять в Россию компоненты для электростанций по госзаказам. Он также заявил о выходе из компании «Интеравтоматика», в которой владеет 46% акций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.



«Siemens получил надежную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, летом 2016 года были модифицированы и вопреки четким контрактным договоренностям доставлены в Крым», — говорится в сообщении.



В связи с этим концерн прекратит участие (46%) в российской компании «Интеравтоматика», которая была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин. Также Siemens отзовет или сменит двух своих сотрудников, являющихся членами наблюдательного совета «Интеравтоматики» на время расследования.



Компания также приняла решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России.



«Siemens пока что останавливает имеющиеся контракты с подконтрольными государству клиентами в России на поставки компонентов для электростанций», — говорится также в сообщении.



В концерне пояснили, что в настоящее время специальная рабочая группа «основательно проверяет все подразделения и всех значимых партнеров в России».



Кроме того, Siemens будет реализовывать новые проекты по созданию газотурбинного энергооборудования в России только через совместное предприятие с «Силовыми машинами» — ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Его деятельность будет находиться под постоянным контролем со стороны концерна.

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