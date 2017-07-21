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Израиль осудил снос советских памятников

Российские власти признательны Израилю, который осудил решение властей Польши снести все советские памятники. Об этом заявил президент Владимир Путин передает «Интерфакс».



Он подчеркнул, что такая реакция особенно выделяется на фоне переосмысления хода Второй мировой войны в некоторых странах Восточной Европы.



«Мы благодарны тем, кто в Израиле дает правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам», — сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.



Накануне Госдума и кнессет Израиля синхронно приняли обращение к европейским парламентам с призывом осудить действия Варшавы, узаконившей 17 июля снос «прославляющих тоталитарную систему» советских памятников. В документе, подготовленном в нижней палате российского парламента, депутаты призывают коллег принять меры, чтобы сохранить память о подвиге советских воинов-освободителей.

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