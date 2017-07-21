Дайджест
На обложку Time снова поместят портрет Путина
21 июль 2017 (13:32)
Журнал Time поместил на обложку очередного номера графическую композицию, под которой подразумевается портрет президента России Владимира Путина.
Изображение составлено из иконок-«пользователей» различных оттенков серого цвета.
В главной статье выпуска, озаглавленной «В недрах плана срыва выборного заговора Владимира Путина», за авторством Массимо Калабрези, утверждается о якобы произведенных «российскими хакерами» действиях по вмешательству в избирательную систему США и о реагировании на это государственных структур.
В частности, автор рассказывает об инциденте в Калифорнии во время президентских праймериз, когда от местных жителей начали поступать жалобы на то, что они не могут проголосовать. При этом выяснилось, что хакеры взломали базу данных зарегистрированных избирателей.
Изображение составлено из иконок-«пользователей» различных оттенков серого цвета.
В главной статье выпуска, озаглавленной «В недрах плана срыва выборного заговора Владимира Путина», за авторством Массимо Калабрези, утверждается о якобы произведенных «российскими хакерами» действиях по вмешательству в избирательную систему США и о реагировании на это государственных структур.
В частности, автор рассказывает об инциденте в Калифорнии во время президентских праймериз, когда от местных жителей начали поступать жалобы на то, что они не могут проголосовать. При этом выяснилось, что хакеры взломали базу данных зарегистрированных избирателей.
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