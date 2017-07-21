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На обложку Time снова поместят портрет Путина

Журнал Time поместил на обложку очередного номера графическую композицию, под которой подразумевается портрет президента России Владимира Путина.



Изображение составлено из иконок-«пользователей» различных оттенков серого цвета.



В главной статье выпуска, озаглавленной «В недрах плана срыва выборного заговора Владимира Путина», за авторством Массимо Калабрези, утверждается о якобы произведенных «российскими хакерами» действиях по вмешательству в избирательную систему США и о реагировании на это государственных структур.



В частности, автор рассказывает об инциденте в Калифорнии во время президентских праймериз, когда от местных жителей начали поступать жалобы на то, что они не могут проголосовать. При этом выяснилось, что хакеры взломали базу данных зарегистрированных избирателей.

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