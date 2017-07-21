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СК проверит информацию о нарушении жилищных прав в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Следователи начали доследственную проверку по сообщению о нарушениях жилищных прав граждан в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Как стало известно из материалов СМИ, местные жители, в том числе 92-летняя ветеран труда, проживают в 5 домах, официально признанных аварийным жильем, однако до настоящего времени эти граждане из них не переселены.



По данному сообщению следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий следствием СКР будут выясняться все обстоятельства возникшей ситуации, в том числе, насколько полно и своевременно должностными лицами были приняты меры по решению вопроса о переселении граждан из аварийного жилья.



Для этого планируется истребовать и изучить интересующую следствие документацию, опросить жильцов и соответствующих должностных лиц.

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