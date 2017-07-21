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При поддержке ММК на Банном стартует чемпионат России по маунтинбайку
21 июль 2017 (12:53)
УрБК, Магнитогорск, 21.07.2017. Сегодня в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» начнется чемпионат России по маунтинбайку в дисциплинах DH (скоростной спуск) и 4Х (байкер-кросс). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
В предыдущие два дня состоялась регистрация участников, прошло заседание комиссии по допуску, совещание представителей команд.
«Сегодня и завтра, в рамках первенства страны пройдут квалификационные и финальные заезды в дисциплине DH среди юниоров (13-18 лет). В дисциплине «скоростной спуск» также будут соревноваться женщины (17 и более лет) и мужчины (категория элита) в рамках чемпионата России», — говорится в сообщении.
Еще один квалификационный заезд DH (чемпионат России), в котором примут участие женщины и мужчины, пройдет в воскресенье. В этот же день, в рамках первенства страны, состоится квалификационный заезд юниоров в дисциплине 4X, а также финальные заезды в дисциплине 4Х по группам (чемпионат и первенство России).
Победителям и призерам будут вручены награды.
В предыдущие два дня состоялась регистрация участников, прошло заседание комиссии по допуску, совещание представителей команд.
«Сегодня и завтра, в рамках первенства страны пройдут квалификационные и финальные заезды в дисциплине DH среди юниоров (13-18 лет). В дисциплине «скоростной спуск» также будут соревноваться женщины (17 и более лет) и мужчины (категория элита) в рамках чемпионата России», — говорится в сообщении.
Еще один квалификационный заезд DH (чемпионат России), в котором примут участие женщины и мужчины, пройдет в воскресенье. В этот же день, в рамках первенства страны, состоится квалификационный заезд юниоров в дисциплине 4X, а также финальные заезды в дисциплине 4Х по группам (чемпионат и первенство России).
Победителям и призерам будут вручены награды.
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