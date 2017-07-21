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В июне из банка «ФК Открытие» компании забрали 105,8 млрд рублей
21 июль 2017 (12:35)
УрБК, Москва, 21.07.2017. В июне 2017 года с корпоративных срочных депозитов банка «ФК Открытие» компании забрали 105,8 млрд руб. Об этом сообщает информационный портал «Банки.ру» со ссылкой на отчетность кредитной организации.
Отмечается, что большую часть средств из банка забрали госструктуры — 76,6 млрд руб. или 72,5% от общей суммы срочных депозитов.
С текущих и срочных счетов юридические лица в совокупности вывели 7,7% средств или 88,4 млрд руб. Из них 57,3 млрд руб. — деньги компаний с госучастием.
Похожая сумма (57 млрд руб.) пришла в «ФК Открытие» в апреле 2017 года, деньги были размещены на срок до 90 дней, сообщает вице-президент агентства Moody's Петр Паклин. Возможно, срок депозита истек, и клиенты забрали свои деньги.
Всего за июнь 2017 года пассивы «ФК Открытие» сократились на 116,7 млрд руб. Эксперты связывают отток средств госкомпаний с невысокими рейтингами, а в самом банке ситуацию объясняют исключительно работой по сокращению избыточной ликвидности и оптимизацией стоимости фондирования.
Отмечается, что большую часть средств из банка забрали госструктуры — 76,6 млрд руб. или 72,5% от общей суммы срочных депозитов.
С текущих и срочных счетов юридические лица в совокупности вывели 7,7% средств или 88,4 млрд руб. Из них 57,3 млрд руб. — деньги компаний с госучастием.
Похожая сумма (57 млрд руб.) пришла в «ФК Открытие» в апреле 2017 года, деньги были размещены на срок до 90 дней, сообщает вице-президент агентства Moody's Петр Паклин. Возможно, срок депозита истек, и клиенты забрали свои деньги.
Всего за июнь 2017 года пассивы «ФК Открытие» сократились на 116,7 млрд руб. Эксперты связывают отток средств госкомпаний с невысокими рейтингами, а в самом банке ситуацию объясняют исключительно работой по сокращению избыточной ликвидности и оптимизацией стоимости фондирования.
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