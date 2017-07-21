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В Екатеринбурге ограбили офис банка «АК Барс»
21 июль 2017 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге ограбили офис банка «АК Барс», расположенный на ул. Уральской, 65. Об этом сообщили УрБК в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
«В настоящее время сотрудники полиции получили такое сообщение. Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления», — рассказали в УМВД.
В полиции сообщили, что все подробности ограбления будут позже. По некоторым данным, злоумышленникам удалось похитить из банка несколько миллионов рублей.
«В настоящее время сотрудники полиции получили такое сообщение. Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления», — рассказали в УМВД.
В полиции сообщили, что все подробности ограбления будут позже. По некоторым данным, злоумышленникам удалось похитить из банка несколько миллионов рублей.
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