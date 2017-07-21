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В Екатеринбурге ограбили офис банка «АК Барс»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге ограбили офис банка «АК Барс», расположенный на ул. Уральской, 65. Об этом сообщили УрБК в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



«В настоящее время сотрудники полиции получили такое сообщение. Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления», — рассказали в УМВД.



В полиции сообщили, что все подробности ограбления будут позже. По некоторым данным, злоумышленникам удалось похитить из банка несколько миллионов рублей.

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