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С марта 2016 года новостройки в Екатеринбурге подешевели на 3%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. С марта 2016 по июнь 2017 года средняя цена новостроек в Екатеринбурге снизилась на 3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний (ГК) «Новосел».



«Если в начале кризиса первичный рынок пребывал в более выигрышном положении по сравнению с вторичным, то с течением времени основные преимущества новостроек нивелировались, и в текущее время за счет снижения цен и ипотечных ставок вторичный рынок жилья восстановил паритет и конкурентоспособность по отношению к первичному. В большинстве районов города сложилась ситуация, когда цены на вторичном рынке в современных домах ниже, чем цены предложения на новостройки в строящихся и сданных в эксплуатацию домах», — заявил руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.

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