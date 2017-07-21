Новости дня

Минздрав предложил исключить военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов из системы ОМС

УрБК, Москва, 21.07.2017. Правительство РФ одобрило и внесло в Государственную думу законопроект Минздрава, по которому действующих военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, таможни, МЧС, ФСКН и ФСИН исключат из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.



Отмечается, что данный законопроект позволит исключить двойную оплату лечения указанных категорий граждан, усовершенствовать учет застрахованных и повысить качество планирования бюджетов федерального и региональных фондов ОМС.



Кроме этого, проект предлагает обязать военнослужащих при поступлении на службу сдавать полисы ОМС, а работодателей — контролировать этот процесс. Также ФОМС и его территориальные фонды будут ежеквартально обмениваться данными о застрахованных с ФНС и МВД, вносить данные о приостановке и прекращении ОМС граждан в единый регистр застрахованных лиц.



Вместе с тем реализация подобного закона может быть осложнена тем, что правоохранительные органы не хотят раскрывать данные своих сотрудников. Теперь Минздраву, Минфину, Минобороны, МЧС, МВД, ФСО, ФСБ и другим ведомствам предстоит определить механизм раскрытия таких данных в трехмесячный срок после вступления в силу предложенного закона.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: