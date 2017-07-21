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Минздрав предложил исключить военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов из системы ОМС
21 июль 2017 (11:37)
УрБК, Москва, 21.07.2017. Правительство РФ одобрило и внесло в Государственную думу законопроект Минздрава, по которому действующих военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, таможни, МЧС, ФСКН и ФСИН исключат из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что данный законопроект позволит исключить двойную оплату лечения указанных категорий граждан, усовершенствовать учет застрахованных и повысить качество планирования бюджетов федерального и региональных фондов ОМС.
Кроме этого, проект предлагает обязать военнослужащих при поступлении на службу сдавать полисы ОМС, а работодателей — контролировать этот процесс. Также ФОМС и его территориальные фонды будут ежеквартально обмениваться данными о застрахованных с ФНС и МВД, вносить данные о приостановке и прекращении ОМС граждан в единый регистр застрахованных лиц.
Вместе с тем реализация подобного закона может быть осложнена тем, что правоохранительные органы не хотят раскрывать данные своих сотрудников. Теперь Минздраву, Минфину, Минобороны, МЧС, МВД, ФСО, ФСБ и другим ведомствам предстоит определить механизм раскрытия таких данных в трехмесячный срок после вступления в силу предложенного закона.
Отмечается, что данный законопроект позволит исключить двойную оплату лечения указанных категорий граждан, усовершенствовать учет застрахованных и повысить качество планирования бюджетов федерального и региональных фондов ОМС.
Кроме этого, проект предлагает обязать военнослужащих при поступлении на службу сдавать полисы ОМС, а работодателей — контролировать этот процесс. Также ФОМС и его территориальные фонды будут ежеквартально обмениваться данными о застрахованных с ФНС и МВД, вносить данные о приостановке и прекращении ОМС граждан в единый регистр застрахованных лиц.
Вместе с тем реализация подобного закона может быть осложнена тем, что правоохранительные органы не хотят раскрывать данные своих сотрудников. Теперь Минздраву, Минфину, Минобороны, МЧС, МВД, ФСО, ФСБ и другим ведомствам предстоит определить механизм раскрытия таких данных в трехмесячный срок после вступления в силу предложенного закона.
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