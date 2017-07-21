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Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Жительницу Богдановичского района Людмилу Василенко приговорили к условному лишению за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что предприимчивая женщина «вывела» средства материнского капитала в размере свыше 433 тыс. руб. через приобретение непригодного жилья. Мошенница знала о случившемся в доме пожаре, но тем не менее заключила договор купли-продажи недвижимости в собственность для себя и своих малолетних детей. Далее Л. Василенко обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на оплату указанного дома, однако о его непригодности для проживания не указала.



В суде доказали, что Василенко денежные средства присвоила, а жилищные условия своих детей не улучшила. Кроме того, причинила ущерб федеральному бюджету на указанную сумму.



Суд приговорил женщину к лишению свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

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