Новости дня
Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом
21 июль 2017 (11:17)
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Жительницу Богдановичского района Людмилу Василенко приговорили к условному лишению за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что предприимчивая женщина «вывела» средства материнского капитала в размере свыше 433 тыс. руб. через приобретение непригодного жилья. Мошенница знала о случившемся в доме пожаре, но тем не менее заключила договор купли-продажи недвижимости в собственность для себя и своих малолетних детей. Далее Л. Василенко обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на оплату указанного дома, однако о его непригодности для проживания не указала.
В суде доказали, что Василенко денежные средства присвоила, а жилищные условия своих детей не улучшила. Кроме того, причинила ущерб федеральному бюджету на указанную сумму.
Суд приговорил женщину к лишению свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.
Установлено, что предприимчивая женщина «вывела» средства материнского капитала в размере свыше 433 тыс. руб. через приобретение непригодного жилья. Мошенница знала о случившемся в доме пожаре, но тем не менее заключила договор купли-продажи недвижимости в собственность для себя и своих малолетних детей. Далее Л. Василенко обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на оплату указанного дома, однако о его непригодности для проживания не указала.
В суде доказали, что Василенко денежные средства присвоила, а жилищные условия своих детей не улучшила. Кроме того, причинила ущерб федеральному бюджету на указанную сумму.
Суд приговорил женщину к лишению свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области выдано более 200 тыс. сертификатов на материнский капитал
- В Свердловской области более 170 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал
- В Свердловской области 608 семей подали заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий
- 22 886 российских семей частично или полностью погасили ипотеку материнским капиталом
- Сроки погашения жилищных кредитов средствами материнского капитала сокращены до двух месяцев
Loading...