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В 2016 году лишь 4,3% нуждающихся семей Свердловской области улучшили свои жилищные условия

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. За 2016 год в Свердловской области жилищные условия улучшили 3,3 тыс. семей. Это лишь 4,3% от общего количества нуждающихся, следует из данных Свердловскстата.



При этом по сравнению с 2015 годом количество получивших жилье или улучшивших жилищные условия семей сократилось на 0,8 тыс. Годом ранее число таких семей превышало 4 тыс.



Отмечается, что всего на конец 2016 года в Свердловской области на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 75,8 тыс. семей (включая одиночек). В основном в этой категории преобладают молодые (11%) и многодетные (6,9%) семьи, а также лица, проживающие в аварийных домах (5,6%).



Среди улучшивших свои жилищные условия в 2016 году наибольшую долю составляют лица, проживающие в ветхом и аварийном жилье (19,5%), молодые (15%) и многодетные (8,7%) семьи, а также инвалиды и семьи с детьми-инвалидами (5,1%). Стоит отметить, что если количество молодых семей, получивших квартиры в 2016 году, незначительно увеличилось, то число многодетных по сравнению с 2015 годом сократилось вдвое (на 54%).

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