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В углеподготовительном цехе ММК состоялся конкурс профмастерства

УрБК, Челябинск, 21.07.2017. В углеподготовительном цехе коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) состоялся конкурс профессионального мастерства среди машинистов-вагоноопрокидывателей. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Средний рабочий стаж участников конкурса — 10 лет. Несмотря на солидный трудовой опыт, конкурсантам еще есть чему поучиться — в том числе друг у друга. Именно цель самосовершенствования и преследовали организаторы мероприятия — руководство цеха и Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК». Конкурс среди машинистов-вагоноопрокидывателей проходил впервые. Основная его задача — повысить интерес работников к профессии, заявляют организаторы», — говорится в сообщении.



В конкурсе приняли участие 14 человек. Все они сначала сдали теорию, и лишь затем были допущены к практическим заданиям, которые включали в себя кантовку полувагонов и разбор автосцепки на время. Как рассказал начальник углеподготовительного цеха коксохимического производства ПАО «ММК» Олег Буланович, за месяц в цехе разгружают 10 тыс. вагонов прямого парка и столько же — местного. Чтобы грамотно произвести все необходимые операции, нужно идеально знать правила техники безопасности.



«В углеподготовительном цехе коксохимического производства ММК четыре вагоноопрокидывателя: по два стационарных и передвижных. Все они устроены по-разному, к каждому нужен свой подход. По итогам конкурса самым креативным машинистом вагоноопрокидывателя был признан Николай Рева. Самым оперативным машинистом жюри сочло Владислава Казанбаева. Диплом третьей степени у Игоря Волхонцева, второй степени — у Константина Горбунова, а диплом первой степени получил Павел Жаворонков», — сообщили на ММК.



Всего же на 2017 год центр «Персонал» наметил проведение 19-ти конкурсов профессионального мастерства. Состязание среди машинистов вагоноопрокидывателей — третье по счету.

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