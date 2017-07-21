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Эксперты прогнозируют рост цен на бензин в России на 7,3-8,5% по итогам года

УрБК, Москва, 21.07.2017. Эксперты Vygon Consulting прогнозируют рост цен на автомобильный бензин в 2017 году в среднем на 7,3-8,5%, что выше планируемой инфляции. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на исследование Vygon Consulting.



Согласно докладу «Нефтяная отрасль России: итоги 2016 года и перспективы 2017-2018 годов», основная часть повышения уже произошла в I полугодии 2017 года. Причиной этому послужил рост европейских цен, снижение таможенных пошлин и отложенный эффект по переносу прошлогоднего увеличения акциза. По словам экспертов, такой рост цен является экономически обоснованным.



По прогнозам специалистов Vygon Consulting, в базовом сценарии в 2017 году среднегодовая розничная цена продажи бензина АИ-92 составит 37,2 руб. за литр, что соответствует росту на 8,5% по сравнению со средней ценой 2016 года. В сценарии текущих цен на нефть средняя розничная стоимость топлива будет ниже — 36,8 руб. за литр. В этом случае рост цен составит 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем.



Отметим, ранее ФАС заявляла, что рост цен на бензин не превысит уровень инфляции.

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