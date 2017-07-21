Анонсы

Коротко о событиях дня

В 10.00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) пройдет заседание правительства Свердловской области. Основной темой повестки станет развитие АПК. С докладом выступит министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев. Кроме того, планируется обсудить около 30 проектов постановлений правительства.

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