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УАЗ планирует перейти на режим неполной рабочей недели на пять месяцев

УрБК, Москва, 21.07.2017. Ульяновский автомобильный завод планирует перейти на режим неполной рабочей недели на пять месяцев — с 11 августа по 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу предприятия.



«Ульяновский автомобильный завод резервирует возможность перехода на режим неполного рабочего времени в период с 11 августа до 31 декабря 2017 года», — сообщили в пресс-службе.



Как сообщили представители компании, несмотря на то, что на протяжении последних лет УАЗ демонстрировал стабильный уровень продаж на фоне значительных рыночных колебаний, в 2017 году наблюдается эффект проседания спроса в сегменте полноразмерных внедорожников (-10% за шесть месяцев 2017 года).



На предприятии добавили, что в сложившейся ситуации на рынке УАЗ нацелен на сохранение квалифицированных кадров, общей численности персонала, двусменного режима работы, а также на увеличение портфеля заказов во втором полугодии 2017 года. При этом завод планирует сохранить свои позиции на российском рынке и увеличить экспортные поставки.



Режим неполной рабочей недели может быть досрочно отменен при формировании благоприятной конъюнктуры. Как отметили на предприятии, социальные гарантии для работников УАЗ будут сохранены. Для обеспечения дополнительной занятости персонала желающим предложат временные вакансии в дочерних обществах и на вспомогательных производствах компании.

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