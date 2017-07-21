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Свердловское Облкоммунэнерго погасило штраф в 100 тыс. рублей за сокрытие информации

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. АО «Облкоммунэнерго» уплатило административный штраф 100 тыс. руб. за нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.



Установлено, что компания не раскрыла информацию о зонах деятельности за 2013-2015 год, данные об авариях и внеплановых отключениях на объектах электросетевого хозяйства, а также об их датах, причинах и мероприятиях по устранению. Кроме того, коммунальная служба не опубликовала на официальном сайте типовые формы договоров оказания услуг по передаче электрической энергии.



Ранее Свердловское УФАС оштрафовало «Облкоммунэнерго» на 200 тыс. руб. Однако предприятие не согласилось с решением антимонопольного органа и обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Суд оставил в силе постановление надзорного ведомства, но сократил штраф до 100 тыс. руб.



В настоящее время «Облкоммунэнерго» уплатило штраф в бюджет РФ.

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