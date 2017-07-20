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Генпрокуратура вызывала представителей АСВ из-за ситуации с банком «Югра»
20 июль 2017 (17:55)
УрБК, Москва, 20.07.2017. Генпрокуратура РФ направила телефонограмму главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка «Югра» Дмитрию Онегину, в которой просит явиться в прокуратуру представителей АСВ и Онегина для прояснения вопросов вокруг банка «Югра». Об этом сообщает «Прайм».
«В соответствии со статьей 6 федерального закона «О прокуратуре РФ» в связи с проводимой Генеральной прокуратурой РФ проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности прошу к 11 час. 00 мин. 20.07.2017 направить в Генеральную прокуратуру РФ представителей госкорпорации и руководителя временной администрации», — указывается в документе.
Напомним, в среду, 19 июля Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. В пресс-службе регулятора подтвердили получение протеста и заявили, что ЦБ подготовит свою позицию в установленный срок.
В среду представитель АСВ заявил, что АСВ будет осуществлять выплаты вкладчикам банка «Югра» в соответствии с запланированным графиком — с 20 июля. Банками-агентами ранее были выбраны ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, ФК «Открытие» и Уралсиб.
«В соответствии со статьей 6 федерального закона «О прокуратуре РФ» в связи с проводимой Генеральной прокуратурой РФ проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности прошу к 11 час. 00 мин. 20.07.2017 направить в Генеральную прокуратуру РФ представителей госкорпорации и руководителя временной администрации», — указывается в документе.
Напомним, в среду, 19 июля Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. В пресс-службе регулятора подтвердили получение протеста и заявили, что ЦБ подготовит свою позицию в установленный срок.
В среду представитель АСВ заявил, что АСВ будет осуществлять выплаты вкладчикам банка «Югра» в соответствии с запланированным графиком — с 20 июля. Банками-агентами ранее были выбраны ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, ФК «Открытие» и Уралсиб.
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