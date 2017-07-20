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ФССП опровергла данные о безнадежных долгах россиян на 1 трлн рублей
20 июль 2017 (17:21)
УрБК, Москва, 20.07.2017. Безнадежными признаны только 11% долгов россиян по банковским кредитам, возвращения которых добивается служба приставов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Речь идет о сумме около 247 млрд руб.
В ведомстве заявили, что всего у них на исполнении находятся более 4,3 млн исполнительных производств о взыскании просроченных кредитов на 2,6 трлн руб. Из них 1,4 млн заведены в этом году, остальные остались с прошлых.
«Только 11%, или 488 тыс. от общего количества исполнительных производств окончено в связи с невозможностью взыскания задолженности по кредиту», — рассказали в ФССП.
По 81% исполнительных производств судебными приставами осуществляются меры принудительного исполнения, в том числе по 37% — взыскание через зарплату и другие доходы.
Напомним, «Известия» со ссылкой на ФССП сообщили о том, что в 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед банками.
Речь идет о сумме около 247 млрд руб.
В ведомстве заявили, что всего у них на исполнении находятся более 4,3 млн исполнительных производств о взыскании просроченных кредитов на 2,6 трлн руб. Из них 1,4 млн заведены в этом году, остальные остались с прошлых.
«Только 11%, или 488 тыс. от общего количества исполнительных производств окончено в связи с невозможностью взыскания задолженности по кредиту», — рассказали в ФССП.
По 81% исполнительных производств судебными приставами осуществляются меры принудительного исполнения, в том числе по 37% — взыскание через зарплату и другие доходы.
Напомним, «Известия» со ссылкой на ФССП сообщили о том, что в 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед банками.
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