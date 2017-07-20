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Свердловские власти выделили более 5 млн рублей на поддержку учреждений культуры в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева в 2017 году из резервного фонда регионального правительства было выделено более 5 млн руб. министерству культуры для предоставления межбюджетных трансфертов муниципалитетам. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Так, средства выделены на ремонт и техническое оснащение дворцов культуры и библиотек, закупку сценических костюмов для творческих коллективов и мебели для учреждений культуры.



«Самый большой трансферт — порядка 2,5 млн руб. — направлен на приобретение цифрового видеопроектора для Дворца культуры Качканарского городского округа. Более 500 тыс. руб. выделено Центру культуры и досуга городского округа Красноуфимск на обустройство холла второго этажа, а также для приобретения оборудования, необходимого при организации компьютерного клуба для подростков. Еще 300 тыс. руб. направлено Городскому дворцу культуры им. В. И. Ленина в Нижней Салде, деньги пойдут на закупку оборудования, аппаратуры и инвентаря», — говорится в сообщении.



Также около 72 тыс. руб. выделено на приобретение музыкальной, светотехнической аппаратуры для Позарихинского дома культуры им. В. В. Чемезова, расположенного в Каменском городском округе. Услуги учреждения культуры, расположенного в селе Позариха, пользуются большим спросом. Необходимое оборудование, безусловно, будет востребовано, поскольку на сегодняшний день на площадке дворца культуры занимаются творчеством хор русской песни «Золотаюшка», танцевальные коллективы «Радуга» и «Спутник», вокальный коллектив «Домисольки» и трио «Веселые нотки».



Кроме того, Красноуфимскому городскому округу будет направлено более 146 тыс. руб. на замену окон в здании Ювинского сельского Дома культуры (Центр марийской культуры «Марийская гостевая изба»). Дом-музей «Марийское подворье» открыт в 2004 году, в учреждении культуры можно узнать о быте, культуре и обычаях марийцев. Посетителям представлено то, как раньше выглядела комната в деревенской марийской избе. Кроме того, в экспозицию вошли различные старинные предметы, например, ткацкий станок, национальные костюмы. Музей «Марийское подворье» включен в перечень наиболее интересных мест туристического маршрута Самоцветного кольца Урала.



Серьезное внимание уделено ремонту учреждений культуры. Так, 350 тыс. руб. выделено на ремонт системы отопления в Слободо-Туринском районном историко-краеведческом музее, порядка 145 тыс. руб. направлено на проведение капитального ремонта крыши здания Нижнебардымской сельской библиотеки в Артинском городском округе, около 200 тыс. руб. — на ремонт мягкой кровли дворца культуры «Юность» в Каменске-Уральском».

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