Дайджест
Гендиректор компании «Силовые машины» отправлен в отставку
20 июль 2017 (17:01)
Генеральный директор компании «Силовые машины» Роман Филиппов отправлен в отставку. Такое решение принял совет директоров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что полномочия Филиппова прекращены досрочно — с ним расторгли трудовой договор. Причины такого решения пока не называются. Не указывается и кто станет новым директором компании.
13 июля СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора «Силовых машин». Его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны.
Отмечается, что полномочия Филиппова прекращены досрочно — с ним расторгли трудовой договор. Причины такого решения пока не называются. Не указывается и кто станет новым директором компании.
13 июля СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора «Силовых машин». Его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны.
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