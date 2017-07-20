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Сирийская армия вернула контроль над 40 нефтяными вышками

20 июль 2017 (17:01)

Сирийская армия вернула контроль на более 40 нефтяными вышками в результате наступления на Ракку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С начала июля более 40 стационарных нефтяных насосных станций вновь стали подконтрольны правительству Сирии», — сказал инженер-нефтяника Али Ибрагима, ответственный за восстановление добычи нефти в провинции.

При этом он подчеркнул, что террористы «Исламского государства» разрушили часть вышек при отступлении.

«После разминирования подходов, насосы вышек будут демонтированы и направлены в город Хама для восстановления — уже к концу июля большинство нефтяных «точек» возобновят работу», — отметил нефтянник.

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