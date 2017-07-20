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В Мексике открыли бюст Юрия Гагарина
20 июль 2017 (17:01)
В мексиканской столице в зале «Вселенная» Музея естествознания открыли бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает РИА «Новости».
В церемонии принял участие посол Росси в Мексике Эдуард Малаян, а также руководство Мексиканского космического агентства и министерства окружающей среды Мехико и представитель Россотрудничества.
«Фонд, отдавая дань уважения первому полету человека в космос, рад подарить этот бюст городу Мехико. Надеемся, что данное мероприятие сделает наши народы ближе, это шестой бюст в Западном полушарии, он знаменует дружбу между нашими народами и дружбу между Россией и Мексикой», — заявил в глава фонда-инициатора установки бюста «Диалог культур — единый мир» Руслан Байрамов.
В церемонии принял участие посол Росси в Мексике Эдуард Малаян, а также руководство Мексиканского космического агентства и министерства окружающей среды Мехико и представитель Россотрудничества.
«Фонд, отдавая дань уважения первому полету человека в космос, рад подарить этот бюст городу Мехико. Надеемся, что данное мероприятие сделает наши народы ближе, это шестой бюст в Западном полушарии, он знаменует дружбу между нашими народами и дружбу между Россией и Мексикой», — заявил в глава фонда-инициатора установки бюста «Диалог культур — единый мир» Руслан Байрамов.
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