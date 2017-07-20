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Вблизи Фукусимы произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии в районе перфектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 40 километров.



Подземные толчки ощущались в 17 префектурах, в префектурах Мияги и Фукусима сила толчков составила 4 балла по японской шкале.



Угрозы цунами нет. Информация о разрушениях и пострадавших также не поступала.

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