Дайджест
В Финляндии эвакуировали футбольную арену
20 июль 2017 (17:00)
Полиция Финляндии провела эвакуацию футбольного стадиона в городе Оулу из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Об этом сообщается на сайте полиции, передает портал «Газета.ру».
Отмечается, что всего было эвакуировано около 3,5 тыс. болельщиков.
«Эвакуация была проведена примерно за 10 минут. Стадион был полностью пуст уже в 20:25. Пострадавших нет», — подчеркнули в полиции.
Ранее сообщалось, что в центре Манчестера эвакуирован жилой комплекс в рамках спецоперации.
Отмечается, что всего было эвакуировано около 3,5 тыс. болельщиков.
«Эвакуация была проведена примерно за 10 минут. Стадион был полностью пуст уже в 20:25. Пострадавших нет», — подчеркнули в полиции.
Ранее сообщалось, что в центре Манчестера эвакуирован жилой комплекс в рамках спецоперации.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В пригороде Парижа в ходе спецоперации произошла перестрелка
- В Германии из-за взрыва обрушилось здание химического завода
- В «Донбасс-Арену» попал снаряд
- Пострадавших россиян в результате взрыва в Праге пока не выявлено
- В Нижнем Новгороде полиция задержала 15 фанатов «Зенита», поджегших стадион
Loading...