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В Финляндии эвакуировали футбольную арену

Полиция Финляндии провела эвакуацию футбольного стадиона в городе Оулу из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Об этом сообщается на сайте полиции, передает портал «Газета.ру».



Отмечается, что всего было эвакуировано около 3,5 тыс. болельщиков.



«Эвакуация была проведена примерно за 10 минут. Стадион был полностью пуст уже в 20:25. Пострадавших нет», — подчеркнули в полиции.



Ранее сообщалось, что в центре Манчестера эвакуирован жилой комплекс в рамках спецоперации.

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